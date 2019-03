A Marinha do Brasil divulgou uma nota para alertar sobre a formação de um ciclone tropical na costa do País. O fenômeno poderá ocorrer entre este sábado (23) e a próxima terça-feira (26), sobre o Oceano Atlântico, principalmente no alto-mar ao leste dos estados da Bahia e do Espírito Santo. O ciclone deverá ocorrer principalmente no oceano, associado a uma chuva intensa.

