Marinha faz transporte de mulher grávida de São José do Norte a hospital de Rio Grande devido ao mau tempo

Apesar da suspensão das travessias de balsas e lanchas entre São José do Norte até Rio Grande em função do mau tempo, a Marinha teve de autorizar o transporte de uma grávida em trabalho de parto nesta quarta-feira (14).

Atendimento na Santa Casa da cidade vizinha.

Com 41 semanas de gestação, Renata da Silva, 23 anos, teve de ser levadas às pressas para a Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande em uma lancha da própria Marinha. O hospital de São José do Norte, município onde ela reside, não realiza serviço de partos. Não foi informado se ela já deu à luz.

