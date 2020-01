Notas Brasil Marinha finaliza limpeza de manchas de óleo no litoral cearense

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Desde o ultimo dia , manchas de óleo apareceram no litoral do Ceará. Segundo o Grupo de Acompanhamento e Avaliação, formado pela Marinha do Brasil, Agência Nacional de Petróleo e Ibama, militares já fizeram a limpeza no litoral do estado e nas áreas não habitadas das praias.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário