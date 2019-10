Mark+ cria vídeo para a FGF em incentivo à torcida tricolor pra a final da Libertadores

É da Mark + uma campanha para a FGF (Federação Gaúcha de Futebol) que aponta conquistas do Grêmio nas últimas partidas para a Libertadores. Imagens mostram cenas de jogos e chamadas de notícias veiculadas na mídia, apontando que Grêmio perde…, Grêmio empata…… Com o objetivo de mostrar que, mesmo em um momento em que ninguém mais acreditava no time, o tricolor mostra sua garra com vitória sobre o Flamengo. Forte, Aguerrido e Bravo é o mote do filme que está em destaque neste momento por iniciativa da agência que desenvolve ações que integram e aproximam marcas.

