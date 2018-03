Mark+ dá incío à campanha que marca os 50 anos da Biscoitos Zezé

A Biscoitos Zezé, de Pelotas, completa 50 anoas neste mês de março. Para marcar a data, a agência Mark+, que administra a linha de comunicação da empresa lança uma campanha que visa reafirmar a relação de carinho estabelecida entre a empresa e seus públicos. Uma das estratégias passa pela utilização de imagens de campanhas que marcaram a história da empresa ao longo do tempo e que serão usadas nas peças publicitárias, apoiadas no texto: “Uma história feita com muito carinho e dedicação, meio século fazendo parte da sua vida e produzindo biscoitos irresistíveis, com a textura e sabor que alegram o dia a dia. Adoçamos muitos momentos em família, alimentamos várias amizades e compartilhamos milhares de sonhos e realizações.Biscoitos Zezé – há 50 fazendo parte da sua vida”.

Deixe seu comentário: