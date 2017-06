Marley Concert, Iriê com Ras Bernardo e Canamaré

O Opinião vai receber na quarta-feira (14) uma grande celebração do reggae brasileiro. No palco, irão se revezar três dos mais importantes artistas do cenário independente local, como a banda carioca Canamaré, o projeto Marley Concert e Ras Bernardo, primeiro vocalista do Cidade Negra, acompanhando a banda Iriê.

A Canamaré recentemente completou 20 anos de carreira e estará aqui com os principais sucessos de toda a sua discografia, como “Kaya”, “Sonho Bom” e “Chuva Miúda”.

Além do quarteto de Niterói, a noite – no maior clima animado de véspera de feriado – vai contar ainda com a estreia do projeto Marley Concert em Porto Alegre, que foi uma das sensações do último verão no litoral catarinense, por causa das suas versões orquestradas e totalmente inusitadas dos grandes hinos de paz e de amor escritos por Bob Marley, como “Three Little Birds”, “Is This Love” e “Could You Be Loved”.

A outra grande atração será o Iriê, que contará com um convidado de luxo. Ras Bernardo, primeiro vocalista do Cidade Negra, vai estar acompanhando o grupo de reggae catarinense numa turnê que destaca os melhores momentos dos dois discos que o cantor gravou com a sua ex-banda no começo dos anos 90, “Lute Para Viver” e “Negro no Poder”. Uma baita oportunidade para assistir aos clássicos “Mensagem”, “Falar a Verdade” e “Zumbi” interpretados pelo seu vocalista original.

Serviço

Onde: Opinião (Rua José do Patrocínio, 834)

Quando: 14 de junho, quarta-feira, a partir das 23h

Abertura da casa: 23h

Classificação: 16 anos

