Marmita Solidária da UniRitter leva alimentos e afeto para instituições assistenciais de Canoas

Alunos do Curso de Gastronomia da UniRitter se reúnem na cozinha do Campus Canoas, no próximo dia 26 de março, para colocar em prática a Marmita Solidária, projeto que integra o Trote Solidário do primeiro semestre de 2019, que tem o objetivo de incentivar ações de responsabilidade social.

Nas marmitas, um cardápio bem brasileiro: arroz, feijão, carne de panela com aipim, suco e, de sobremesa, brigadeiro. Além do alimento, cada embalagem trará mensagens de afeto e motivação, escritas pelos alunos. Com auxílio dos calouros, os veteranos vão cozinhar e servir cerca de 300 refeições para pessoas atendidas no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (CRAS) Nordeste Guajuviras e no Albergue Municipal de Canoas.

A ação conta com a supervisão do coordenador do Curso de Gastronomia da UniRitter, Moisés Basso, com o apoio da professora do Curso de Gastronomia, Etiene Johannsen, e da professora Siomara da Cruz Monteiro, responsável pelo Núcleo de Extensão e Responsabilidade Social da UniRitter. “As ações sociais são uma prática constante na instituição. Esta é a primeira de muitas iniciativas previstas para o ano de 2019”, destaca Siomara. Às 9h30 alunos e professores se encontram no Campus Canoas, que inaugurou neste semestre o Curso de Gastronomia, para a finalização e embalagem das marmitas, que começam a ser entregues a partir das 11h.

A UniRitter – integrante da rede global líder em ensino superior Laureate International Universities – é uma das mais tradicionais instituições de ensino superior de Porto Alegre. Com 47 anos de mercado, possui mais de 40 cursos de graduação e mais de 30 especializações nos campi de Porto Alegre e Canoas. A instituição de ensino tem como missão levar a educação de qualidade para um número cada vez maior de alunos e, assim, formar profissionais qualificados e éticos para atuar no mercado. Recentemente, a UniRitter recebeu a pontuação máxima (nota 5) do Ministério da Educação (MEC) em relação à avaliação de Recredenciamento Institucional.

Deixe seu comentário: