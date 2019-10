Marô Barbieri é anunciada como patrona da Feira do Livro 2019 de Porto Alegre

Com o tema “Curiosidade é o que nos move”, a organização da Feira do Livro de 2019 anunciou na manhã desta quarta-feira (16) a sua patrona. Trata-se de Marô Barbieri, a quarta mulher a ocupar o posto em sequência. Antes de Marô, estiveram à frente do evento Cíntia Moscovich, Valesca de Assis e Maria Carpi. O anúncio foi feito na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre.

A Feira do Livro de Porto Alegre chega, em 2019, à sua 65ª edição, ininterrupta, na Praça da Alfândega. A maior feira a céu aberto da América Latina teve a montagem iniciada na segunda-feira passada e será realizada entre os dias 1º e 17 de novembro.

Patrona

Maria Eunice Garrido Barbieri, conhecida como Marô Barbieri, é escritora, professora e contadora de histórias natural da cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Tem Licenciatura Plena em Letras (Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura Francesa) pela PUCRS.

Como professora, atuou ensinando língua e literatura de português e francês em turmas de primeiro e segundo graus do Instituto Educacional João XXIII, Colégio Santa Família, Colégio Menino Deus, Colégio Rosário e Colégio Israelita. Autora de 27 livros, Marô destaca-se pelas obras voltadas ao público infantil mas, a partir de 2013, começa a produzir livros para público infanto-juvenil e para adultos.

Deixe seu comentário: