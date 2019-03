Marquinhos, ator de pegadinhas e humorista, morre em São Paulo

O ator de pegadinhas e humorista Marco Antônio Eugênio Martini, conhecido como Marquinhos, faleceu na tarde deste sábado (30), em São Paulo. O artista tinha 70 anos e estava hospitalizado no Hospital das Clínicas em tratamento contra um câncer no cérebro, descoberto no final de 2018. Em março, Marcos passou por uma cirurgia, que resultou em complicações. A causa do óbito foi falência múltipla de órgãos.

As informações foram confirmadas pela RedeTV, através do diretor do programa “João Kleber Show”, Rafael Paladia. Marquinhos era uma das estrelas do programa e ficou famoso com a atuação em pegadinhas e pelo bordão “O que, o que, o que, rapaz”.

O corpo do ator será velado por familiares e amigos no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste da capital paulista.

