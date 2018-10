Uma parceria entre o Maracanã e a CBF resultou na instalação de um painel gigante no estádio, exibindo uma foto da jogadora brasileira Marta, eleita a melhor atleta do futebol feminino em seis edições do prêmio “The Best”, da Fifa. A homenagem será mantida até janeiro do próximo ano. Nascida em Alagoas, atualmente ela veste a camisa do clube Orlando Pride (Miami), dos Estados Unidos.

