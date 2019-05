Marta tem uma lesão na coxa esquerda e preocupa a 15 dias da estreia da Seleção Brasileira no Mundial da França

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou neste sábado (25) que a atacante Marta, estrela da seleção feminina, sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda durante treinamento na sexta-feira (24), na cidade portuguesa de Portimão, onde a equipe se prepara para o Mundial da França. De acordo com o comunicado da CBF, a camisa 10 fez exame de imagem que constatou lesão entre os graus 1 e 2 no bíceps femoral.

Ainda de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, a jogadora já iniciou os trabalhos de fisioterapia. Nos próximos dias, Marta permanecerá sendo acompanhada pela equipe médica da delegação brasileira. Ela realizará novo exame de imagem daqui uma semana para avaliar a evolução de seu quadro.

A preocupante notícia chega a apenas 15 dias da estreia do Brasil no Mundial. No dia 9 de junho, a seleção enfrenta a Jamaica, no Stade des Alpes, em Grenoble. As equipes integram o Grupo C, que ainda tem Itália e Austrália.

O elenco segue treinando em Portimão até o dia 5 de junho, quando embarca para a França. O plantel chegou em Portugal na última quarta-feira e utilizará as instalações do Portimonense, clube da primeira divisão do Campeonato Português, para se preparar para o Mundial.

Na sexta-feira, as últimas duas jogadoras chegaram para completar o grupo que disputará o Mundial sob o comando do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão. Andressa Alves, do Barcelona, ganhou dois dias de folga após a derrota por 4 a 1 diante do Lyon na final da Liga dos Campeões da Europa.

Junto da atacante, Daiane também chegou para os treinamentos. A zagueira do Paris Saint-Germain irá auxiliar nos treinos, já que Erika, com uma entorse no tornozelo esquerdo, não poderá participar das atividades enquanto se recupera.

Brasil embarca para França no dia 5

Os trabalhos da seleção do técnico Vadão em Portugal seguirão até o dia 5 de junho, quando a delegação embarcará para Grenoble, na França, local da estreia da Seleção na Copa do Mundo. No Grupo C do Mundial, a Canarinho ainda terá pela frente na primeira fase a Austrália, no dia 13, e a Itália, no dia 18. A TV Globo e SporTV transmitirão todos os jogos do Brasil ao vivo.

