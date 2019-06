Marta volta ao campo no treino da Seleção Brasileira cinco dias antes da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina começa seu 14º dia de preparação para a Copa do Mundo da França, que começa na próxima sexta-feira (7). Amanhã (5), as meninas brasileiras embarcar para Grenoble por isso hoje, a Seleção se despede de Portimão, em Portugal, onde realizam o último treino. A principal novidade do dia é o início do processo de transição da camisa dez Marta para o campo, junto ao departamento médico e a preparação física. A atacante havia lesionado a coxa esquerda no dia 25 de maio.

Último dia de treino em Portugal, amanhã estamos na França 😍🇧🇷✨ Mad agora a ordem é treinar! #TRSeleçãoFemininaDia14 pic.twitter.com/rkwuwK6k0a — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 4, 2019

De chuteiras na mão e sorriso no rosto, Marta reapareceu no campo cinco dias antes da estreia da seleção canarinha no Mundial. A previsão é que a atleta dê apenas uma corrida leve, separada do restante das jogadoras para recuperação total da lesão.

Marta na área! Primeiro dia de trabalho em campo após lesão #TRSeleçãoFemininaDia14 pic.twitter.com/JlEHdlinCQ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 4, 2019

As jogadoras Érika e Luana, que também se recuperam de lesão, seguem em transição.

Érika no trabalho de transição pata o campo 🇧🇷⚽️ #TRSeleçãoFemininaDia14 pic.twitter.com/6awY6u6oVV — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 4, 2019

