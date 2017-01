Martin Scorsese desiste de filme sobre Frank Sinatra

O cineasta norte-americano Martin Scorsese, 74 anos, voltou atrás no projeto de realizar um longa-metragem sobre a vida do cantor Frank Sinatra (1915-1998). “Os herdeiros não concordarão”, declarou ao jornal canadense Toronto Sun. Um contrato havia sido assinado em 2009 com os herdeiros do artista, considerado o dono de uma das maiores vozes da música em todos os tempos.

De acordo com Scorsese, o filme chegou a ser parcialmente roteirizado, com o ator Leonardo DiCaprio cotado para o papel principal. A obra, no entanto, teria esbarrado em resistências da família Sinatra em permitir que o polêmico artista seja retratado em todas as suas dimensões humanas, repletas de altos e baixos. “As pessoas são complexas, mas Sinatra era particularmente complexo”, frisou.

