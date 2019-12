Magazine Martina Sanzi e Fernanda Mincarone, do reality show “De Férias Com o Ex”, apresentam bazar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Ex-participantes do reality show "De Férias com o Ex 3", da MTV, realizam evento em espaço no bairro Petrópolis, em Porto Alegre Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As modelos e influenciadoras digitais Martina Sanzi e Fernanda Mincarone ganharam o Brasil quando participaram do reality show “De Férias com o Ex 3”, na MTV. Referência nas redes sociais pelo estilo e atitude, as duas se uniram a amigas para realizar na próxima sexta-feira (20) um bazar solidário.

Em local privado no bairro Petrópolis, as duas apresentam das 10h às 19h uma série de produtos, como roupas, sapatos, maquiagens. O ingresso será a doação de um 1Kg de alimento não perecível ou 1Kg de ração, que serão doados à instituições parceiras.

Para Martina, a realização do projeto é uma forma manter a sinergia criada com seu público, assim como reforça as formas responsáveis de consumo que têm ganhado força recentemente.

“O bazar vai permitir que estejamos próximas das pessoas que gostam de nós, mas é mais do que isso. É também uma forma de potencializar esse ecossistema de negócios compromissado com a sustentabilidade que é tão caro a nós duas”, pontua.

Serão diversas opções de looks com valores que partem de R$ 5 e chegam no máximo a R$ 150. Pagamentos poderão ser feitos por cartões de crédito e débito. Trocas ou devoluções, pela proposta do projeto, não serão aceitas. Durante o evento, as duas estarão à disposição do público para registros e boas conversas.

SERVIÇO:

O que: Bazar da Martina Sanzi, Fernanda Mincarone & Amigas

Quando: 20 de dezembro (sexta-feira);

Onde: Tv. Cel. Antônio Carneiro Pinto, 63 – Petrópolis;

Horário: das 10h às 19h;

Entrada: doação de 1Kg de alimento não perecível ou 1Kg de ração.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário