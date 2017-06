Martinho da Vila lança em Porto Alegre seu primeiro livro de crônicas, Conversas Cariocas

Na próxima quinta-feira (22), o cantor, compositor e escritor Martinho da Vila lançará, na Livraria Cultura, em Porto Alegre, o seu 15º livro: Conversas Cariocas, uma antologia de crônicas, publicada pela Editora Malê.

Fixando seu olhar a partir da Cidade Maravilhosa, Martinho observa as relações humanas e as mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais ocorridas no Brasil. Conversas Cariocas traz textos leves, escritos a partir de vivências do autor nas ruas do Rio, nas quadras das escolas de samba, em suas viagens pelo mundo e em seu refúgio em Duas Barras, cidade no interior do estado do Rio de Janeiro. O autor apresenta reflexões sobre o amor, a fé, a paternidade, a música, entre outras.

Esse é o primeiro livro de crônicas de Martinho da Vila. “Escrever, assim como compor, é um exercício árduo, que requer muita disciplina. Mas a crônica é um estilo que me ajuda. Escrever crônica, para mim, é até mais fácil que compor um samba”, revela.

“O cronista não pensa em fazer literatura, ele só quer falar das coisas que estão acontecendo naquele momento. Relendo esses textos anos depois de serem escritos, eles me passaram essa ideia de uma ‘conversa carioca’, como se eu estivesse num bate-papo mesmo. Tem muito de Vila Isabel ali, das minhas experiências pessoais. Quem ler vai me conhecer um pouco mais”, diz o autor.

A obra também faz o leitor se aproximar das referências musicais de Martinho. Além de relembrar letras de sambas antigos, ele conta histórias de canções como “Nossos contrastes”, feita em parceria com Nelson Sargento (“Rock heavy metal, samba de raiz/ Fogo de morteiro, bala de fuzil/ Riqueza opulente, pobreza indecente/ Mesmo assim, eu amo meu país”). Em outra crônica, somos apresentados a um samba de Cartola que homenageia Noel Rosa e cita Martinho (“Velho Noel/ Ainda resta a cadeira vazia/ Na Escola de Filosofia/ Do bairro de Vila Isabel/ Professores trilham seu caminho/ Entre eles destaco o Martinho(…)/ Não sei se o baralho/ Deu trunfos demais a você/ E poucas cartas para mim”). E ainda tem reverências a D. Ivone Lara, Beth Carvalho, Roberto Silva e outros bambas.

Sobre o autor

Martinho da Vila (Martinho José Ferreira) nasceu em Duas Barras (RJ) em 1938. É membro da Academia Carioca de Letras e da Divine Académie Française des Arts, Letres e Culture. Entre suas obras destacam-se Os lusófonos, Ópera negra, Joana e Joanes – um romance fluminense, Barras, vilas & amores, Fantasias, crenças e crendices, Kizombas, andanças e festanças. Alguns destes títulos foram traduzidos para o francês.

Sobre a editora

Inaugurada em fevereiro de 2016, a Editora Malê tem publicado obras de expoentes da literatura afro-brasileira como Conceição Evaristo, Cuti Silva e Muniz Sodré, além de abrir oportunidades para novos escritores como Rosane Borges e Cristiane Sobral. A editora também lançou seu próprio prêmio de literatura – voltado a jovens escritores negros – e, a cada ano, publica uma coletânea com os textos vencedores do concurso.

Serviço

Lançamento Conversas Cariocas

Local: Livraria Cultura – Bourbon Shopping Country

Avenida Túlio de Rose, 80 – Piso 2 – Loja 302 – Passo d’Areia

Telefone: (51) 3028-4033

Data: 22 de junho

Horário: 19 horas

