Martinho da Vila no currículo escolar

O cantor e compositor Martinho da Vila, que no domingo completou 80 anos, será tema de estudo em salas de aula do ensino médio da rede pública estadual do Rio de Janeiro. Ao longo o ano, os alunos participarão de concursos de redação, poesia, desenho, pintura e paródias de canções do artista. Natural de Duas Barras (RJ), lançou desde 1969 mais de 40 discos de samba.

