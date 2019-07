Marvel terá primeira super-heroína LGBTQ+ no novo filme de “Thor”

Além de trazer Natalie Portman como dona do martelo, “Thor: Love and Thunder” deverá ter mais novidades! O filme promete mostrar a primeira heroína LGBTQ+ do Universo Cinematográfico da Marvel. Ela será Valquíria, interpretada por Tessa Thompson. A informação foi confirmada no último sábado (20) pelo presidente da empresa, Kevin Feige, quando o site io9 o questionou sobre o assunto. Um pouco antes dessa conversa, durante o painel da Marvel na San Diego Comic-Con, a atriz já havia sugerido a novidade ao afirmar o seguinte sobre a sua personagem: “Como novo rei [de Asgard], ela precisa encontrar sua rainha. Essa será sua primeira ordem de mandato. Ela tem algumas ideias”.

Até o momento, os únicos nomes confirmados no elenco são Tessa, Natalie e Chris Hemsworth. Eles serão dirigidos por Taika Waititi, que comandou “Thor: Ragnarok”. “Thor: Love and Thunder” estreará no dia 5 de novembro de 2021.

Deixe seu comentário: