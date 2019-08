Mas eu me mordo de ciúmes! Ariana Grande está vingativa em seu novo clipe “boyfriend”

Após fazer mistério por quase uma semana, Ariana Grande liberou na madrugada desta sexta-feira (2) o clipe do single “boyfriend”, sua nova parceria com Social House. A música, que tem uma sonoridade bem próxima à do disco “thank u, next”, acompanha, no vídeo, um casal que sofre por ciúme. A história toda se passa em uma festa e a cantora leva seu ciúmes as mais extremas consequências. Em uma determinada cena, ela vê o namorado conversando com uma garota e começa a lutar com ela. Depois, pega um arco e flecha e mira bem na mão de uma outra menina!

Pra resolver as coisas, o casal resolve ter uma conversa fora dali da festa e vai para o banheiro, onde o clima esquenta entre os dois!

Confira:

