Massa de ar polar chega e derruba as temperaturas em Porto Alegre

A baixa pressão se afasta da Região Sul e o tempo fica mais aberto nesta sexta-feira (27). Chove fraco apenas no litoral norte e serra do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina.

Aberturas de sol até podem ocorrer durante esta sexta-feira em Porto Alegre, mas a nebulosidade predomina com amplos períodos de céu nublado a encoberto. A chance de precipitação é baixa. Frio agora cedo e à noite. A tarde tende a ser amena com máximas de 17°C e 18°C.

Segundo a Defesa Civil do município, no sábado (28), a chuva deve voltar ao Estado e fica até domingo (29). Na segunda-feira (30), as temperaturas despencam devido à entrada de uma frente fria vindo da Argentina e sol volta a brilhar na semana que vem. Confira a previsão.

Sexta-feira, 27: o sol aparece com nuvens, mas ocorrem períodos de maior nebulosidade pela manhã. O vento sopra fraco do quadrante Leste. A temperatura diminui e faz um pouco de frio na madrugada e ao amanhecer. Mínima de 10° e máxima de 18°C.

Sábado, 28: as nuvens voltam a predominar e provocam chuva no decorrer do dia. Há risco de chuva forte com volumes elevados em alguns momentos. O vento sopra fraco do quadrante Oeste. A temperatura terá maior elevação e fica amena. A mínima será de 12°C e a máxima de 21°C.

Domingo, 29: o sol aparece com nuvens no decorrer do dia. O vento sopra fraco a ocasionalmente moderado do quadrante Oeste. A temperatura diminui e a mínima ocorre à noite. A mínima em Porto Alegre será de 9°C e a máxima de 16ºC.

Segunda-feira, 30: o sol predomina no decorrer do dia, apesar de algumas nuvens no céu. O vento sopra fraco do quadrante Oeste. A temperatura diminui mais e faz frio na madrugada e à noite. A mínima fica em 8°C e a máxima será de 17°C na Capital.

Terça-feira, 31: o sol predomina ao longo do dia com céu claro sem nuvens em muitas áreas. O vento fica calmo. A temperatura cai ainda mais aumentando a sensação de frio. A mínima será de 5°C e a máxima de 16°C.

