Massa de ar úmido deixa o tempo instável em Porto Alegre

Nesta sexta-feira (24), o ar seco e quente deixa o tempo firme em Porto Alegre, com sol ao longo do dia. Já no fim de semana, a chegada de uma massa de ar úmido traz instabilidade, segundo o Sistema Metroclima.

Neste sábado (25), chove no decorrer do dia. Domingo (26), o sol aparece entre nuvens, mas ainda chove em alguns locais. A chuva deve ser irregular, mal distribuída e com baixos acumulados. Na segunda-feira (27), o tempo ficará firme novamente e a semana inicia com sol. Confira a previsão:

Sábado: As nuvens aumentam e provocam chuva no decorrer do dia. A chuva será irregular, mal distribuída e com baixos volumes. A temperatura sobe menos e fica amena. Mínimas entre 15°C e 17°C e máximas entre 25°C e 27°C.

Domingo (26): O sol aparece entre nuvens. Ocorrem períodos de maior nebulosidade que podem provocar chuva novamente muito irregular. Os acumulados são baixos e em alguns locais nem chega a chover. A temperatura sobe um pouco mais. Mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 27°C e 29°C.

Segunda-feira: O sol aparece com nuvens, mas podem ocorrer alguns períodos de maior nebulosidade. A temperatura terá maior variação. Mínimas entre 16°C e 18°C e máximas entre 28°C e 30°C.

Terça-feira: O sol predomina ao longo do dia. A temperatura diminui e cai mais à noite. Mínimas entre 14°C e 16°C e máximas entre 23°C e 25°C.

