Massachusetts se somará à lista cada vez maior de Estados americanos onde é possível comprar maconha legalmente

Massachusetts se somará à lista cada vez maior de estados dos EUA onde é possível se comprar maconha legalmente, mas restrita aos maiores de 21 anos.

A Comissão de Controle da Maconha deu sinal verde na sexta-feira (16) para que duas lojas – situadas em Leicester e Northampton – no Oeste de Boston passem a vender a maconha na próxima semana.

“Provavelmente, teremos uma multidão”, disse à AFP um funcionário da loja de Northampton, que já vende maconha para uso medicinal. “Recomendo que esperem até depois do Dia de Ação de Graças”, declarou o funcionário em referência ao feriado da próxima quinta-feira (22) nos Estados Unidos.

Segundo a lei de Massachusetts, é proibido fumar maconha ao volante e em locais públicos. A venda está restrita aos maiores de 21 anos e limitada a 28,5 gramas (uma onça) da erva ou cinco gramas do concentrado de maconha.

Steven Hoffman, presidente da Comissão de Controle da Maconha em Massachusetts, explicou que os locais habilitados para a venda “foram submetidos a verificações exaustivas de seus antecedentes, inspeções e testes de seus produtos para garantir a saúde e a segurança públicas”.

A capital federal dos Estados Unidos, Washington, e dez estados – Alasca, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregon, Vermont e Washington – já legalizaram a maconha para uso recreativo. Na maioria dos demais Estados americanos, a maconha é autorizada para uso medicinal.

Canadá

A maconha legalizada está em falta no Canadá, três semanas depois de o governo ter aprovado o consumo de maconha para fins recreativos. A escassez do produto está levando alguns consumidores frustrados a procurar o mercado negro outra vez.

Pelo menos três províncias – Ontário, Québec e New Brunswick — enfrentam escassez de maconha legal. Em duas delas, as lojas que vendem o produto fecharam as portas temporariamente por falta de estoque.

“Precisamos de mais maconha!”, disse Trevor Tobin, que formou uma sociedade com sua mãe para abrir uma loja varejista de maconha chamada High North em Labrador City, Terra Nova, uma pequena cidade mineira perto da divisa com o Québec. Ele explicou que seus fornecedores não cultivam plantas suficientes e não têm o equipamento de embalagem do qual precisariam. “É a lei da oferta e procura”, comentou.

A escassez de maconha ameaça ir de encontro a um dos principais objetivos da legalização: controlar o comércio ilegal de maconha, que movimenta estimados 5,3 bilhões de dólares canadenses ao ano. Em todo o país, consumidores dizem que estão voltando a procurar traficantes. Moradores de Montreal revelaram que seus fornecedores ilegais estão aproveitando a falta do produto, promovendo serviços de entrega a domicílio e abaixando seus preços.

Varejistas, consumidores e os próprios produtores dizem estar enfurecidos com a escassez de maconha, atribuída pelo menos em parte à explosão imprevista da demanda por maconha aprovada pelo governo e à lentidão do governo em licenciar produtores.

