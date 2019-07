Confrontos tribais deixaram ao menos 24 mortos, incluindo crianças e mulheres grávidas, em uma área de Papua-Nova Guiné. O primeiro-ministro James Marape prometeu levar os culpados à Justiça. De acordo com as autoridades locais, as mortes aconteceram durante três dias na província de Hela, no extremo oeste do país, em ações de tribos rivais que disputam o controle das reservas de ouro na região.

Deixe seu comentário: