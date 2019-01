Massagens para bebês é tema de oficina promovida pela Unimed Porto Alegre

Para ensinar as técnicas de massagem em bebês, a Unimed Porto Alegre oferece a oficina sobre o tema no dia 22 de janeiro, a partir das 14h30min. A atividade é promovida por meio do programa Saúde da Gestante e do Bebê e será realizada no Espaço Viver Bem.

A massagem em bebês, além de reforçar a conexão, promove relaxamento e renovação. Outros benefícios são a diminuição da irritabilidade, solução da sempre incômoda prisão de ventre e cólicas e ajudam a criança a ter um sono profundo e reparador.

A ação faz parte do Programa Viver Bem. Para participar da oficina, que é gratuita e exclusiva para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre, é preciso realizar inscrição pelo 4004-2040, opção 6, ou em unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Além da oficina de massagens para bebês, outra atividade está programada para o mês de janeiro:

Oficina Massagens para Bebês/ massagem aplicada pelas mamães ou papais em crianças a partir de um mês de idade/ 22 de janeiro/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ 14h30min às 15h30min.

Oficina Cuidando do seu Bebê/ A influência da dança no desenvolvimento infantil/ 30 de janeiro/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ 14h às 15h

