Massey Ferguson investe na ampliação de portfólio para a 41ª Expointer

Tratores de 75 a 370 cv são os lançamentos que a Massey Ferguson destacará durante a 41ª Expointer, de 25 de agosto a 2 de setembro, em Esteio (RS). A linha de tratores MF 8700 Dyna-VT, que será apresentada em primeira mão na Expointer 2018, foi especialmente preparada para trabalhar com grandes implementos, baixo consumo de combustível e alto rendimento operacional. A marca também apresentará, pela primeira vez no Sul, as novas séries de tratores MF 5700 e MF 4700 de 75 a 105 cv, segmento mais vendido no evento.



Além dos lançamentos de tratores, a Massey Ferguson ainda leva para a Expointer 2018 a nova plataforma draper 9255, de 45 pés, para colheitadeiras axiais, o pulverizador MF 8125, de 2.500 litros, e as plantadoras MF 500 e MF 700 CFS que, agora, contam com dosadores Precision Planting.

“Diante da projeção positiva para a safra de grãos, do Moderfrota com taxa de juros atrativa e com a boa da rentabilidade para o produtor, o agronegócio segue otimista e em crescimento constante. Para contribuir com o aumento da produtividade das lavouras, a Massey Ferguson leva para a Expointer novidades em máquinas e implementos versáteis e com tecnologia de ponta”, diz Eduardo Nunes, diretor de vendas da Massey Ferguson.

Deixe seu comentário: