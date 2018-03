Master Premium Gramado prepara programação de Páscoa para crianças

Capital Brasileira do Chocolate, Gramado conta com diversas atrações gratuitas nesta Páscoa, além de enfeites espalhados pelos principais pontos da cidade. Para atender os turistas que chegam à região, principalmente as crianças, o hotel Master Premium Gramado, da Rede Master de Hotéis, prevê diversas atividades infantis para o feriado. A programação, que vai de sexta-feira, 30, a domingo, 01, inclui brincadeiras, jogos, passeios, pintura de ovos e caça ao ninho.

Com 234 apartamentos disponíveis, onde é possível acomodar até 622 pessoas, o hotel ainda oferece um dos maiores e mais bem equipados Espaço Kids do Estado: são 484m² de área recreativa, incluindo quadra de futebol, tobogã, pula-pula, piscina de bolinhas, cama elástica e uma variedade de 18 máquinas de jogos eletrônicos, além da copa baby, um espaço montado especialmente para oferecer conforto e praticidade na hora das refeições dos pequenos.

O Master Premium Gramado também possibilita o empréstimo de bicicletas, para que os hóspedes apreciem a cidade e conheçam os pontos turísticos que tornam a região conhecida internacionalmente, inclusive.

Programação kids do Master Premium Gramado:

Sexta-feira 30/03

Manhã/08h30: Palpite Furado – restaurante do café da manhã/09h: Início das atividades no espaço kids/09h15: Passeio com o Topete (mascote do hotel) pelo café da manhã/10h: Coelho colorido/11h: Torneio de futebol/12h: Almoço com os pais

Tarde/16h: Atividade na piscina/17h: Cabelo maluco + tatuagens/18h: Mistério da escuridão de Páscoa/19h: Super jogo de bingo/20h: Campeonato de kinect sports/21h: Encerramento das atividades.

Sábado

Manhã/08h30: Palpite Furado – restaurante do café da manhã/09h: Início das atividades no espaço kids/09h15: Passeio com o Topete pelo café da manhã/10h: Corrida do ovo + ameba/11h: Dança da cadeira + estátua/12h: Almoço com os pais.

Tarde/16h: Passeio com o topete pelo hotel/16h30: Show do topete/17h: Culinária de Páscoa/18h: Pintura de ovo de páscoa (após a pintura, será preenchido com amendoim doce e distribuído no domingo para as crianças)/19h: Torta na cara/20h: Caça à coelhinha/21h: Encerramento das atividades.

Domingo

Manhã/09h: Início das atividades no espaço kids/09h30: Caça aos ninhos/11h: Sessão de tatuagens/12h: Almoço com os pais.

