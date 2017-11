Master Premium Grande Hotel hospeda convidados da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre

Neste ano, o Master Premium Grande Hotel, da Rede Master de Hotéis, mais uma vez é responsável por hospedar palestrantes e convidados da 63ª Feira do Livro de Porto Alegre. Com o tema “Tempo pra ler, todo mundo tem”, a programação ocorre de 1º a 19 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico.

A parceria da Rede Master de Hotéis já dura há mais de 15 anos. Para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a Rede Master de Hotéis poderá encontrar material e negociar suas hospedagens no estande na Feira. Já quem estiver visitando Porto Alegre ou a Feira poderá encontrar na Rede Master 9 hotéis espalhados pela cidade como opção de hospedagem.

Os interessados em se hospedar no Master Premium Grande Hotel podem fazer sua reserva ou adquirir mais informações pelo telefone 0800.707.6444. A unidade fica localizada na Rua Riachuelo, 1.070. A programação completa da Feira pode ser conferida no site www.feiradolivro-poa.com.br/programacao.

Deixe seu comentário: