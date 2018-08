A professora norte-americana Alaina Ferguson, 25 anos, foi sentenciada a 120 dias de prisão e ao pagamento de uma multa de 800 dólares (cerca de R$ 3,3 mil) por ter feito sexo com um aluno de 16 anos. Durante o processo, ela relatou que o contato inapropriado com o adolescente, no Estado do Texas, ocorreu no carro dele.

