“Mataram minha mãe e me separaram de meu pai”, disse menino enviado a um refúgio para crianças imigrantes nos Estados Unidos

No meio de passageiros que chegam eufóricos à Disney, em Orlando, no Sul dos Estados Unidos, de repente aparece um menino, sozinho. “É o Brayan”, disse Rosa, correndo para abraçar o neto. Brayan tem 11 anos, e a primeira vez que subiu em um avião foi há quase três meses, quando o separaram do seu pai, José, na fronteira dos Estados Unidos, e o enviaram a um refúgio para crianças em Maryland, no leste do país.

Ele é uma das mais de 2.500 crianças que o governo dos EUA separou de seus pais entre abril e junho ao endurecer a política de imigração.

Em meados de junho, o presidente americano reverteu a prática, após uma onda de críticas e uma série de questionamentos legais. Mas muitas crianças ainda não estão com suas famílias. O governo teve até quinta-feira para liberar os menores de idade cujos pais são elegíveis para recebê-los de volta.

A administração Trump disse que devolveu mais de 1.800 crianças às famílias. Brayan está entre eles, o que faz dele uma criança de sorte. “Sorte”, levando em conta que seu pai foi deportado e ele não poderá vê-lo por anos e que sua mãe foi assassinada em Honduras e seu corpo, jogado em um poço.

Cruzar a fronteira

A viagem de Brayan começou após um parente do pai ouvir na televisão que uma caravana ajudava os imigrantes a cruzar a fronteira de maneira segura e com ajuda legal.

Por isso, José decidiu que era uma oportunidade de embarcar na viagem, junto com sua mulher, Nubia, e os dois filhos. A família viajou a pé, de trem e de ônibus por quase 50 dias, até que chegou ao portão da fronteira de San Isidro (entre San Diego, na Califórnia, e Tijuana, no México). Ali lhes aconselharam que José e Brayan se apresentassem primeiro às autoridades, e Nubia e o pequeno Yair, de cinco anos, depois. José seguiu a recomendação e no dia 4 de maio, junto com Brayan, disse a um funcionário de imigração que queria pedir asilo.

Ele conta que não imaginava o que viria depois. Levaram o menino embora, e ele não entendeu o motivo.

Na única chamada telefônica que lhe permitiram, José avisou sua mãe, Rosa, que haviam tirado o menino dele, e que ele havia assinado um papel em inglês que ele achou que poderia ser a única forma de ter o menino de volta. Vinte dias depois, no entanto, ele foi deportado para Honduras.

Aparentemente, o documento que assinou assegurava sua deportação. Instalado em uma cidadezinha rural do país, José revelou que prefere que seu filho permaneça nos EUA. “Não quero que volte para cá porque aqui é perigoso para ele. É melhor ficar com a avó”, diz.

O governo de Trump declarou que mais de 450 pais migrantes separados dos filhos na fronteira não estão nos EUA. José faz parte dessa estatística. A mãe de Brayan o teve quando ela tinha 14 anos. O casal se separou, mas chegou a um acordo para que o menino passasse um ano com ela e outro com José.

A vida do garoto mudou em 2016, quando sua mãe foi assassinada. A imprensa local disse que seu namorado era suspeito do crime, mas que ele responsabilizou uma facção criminosa.

“Mataram minha mãe”

Uma pessoa ligou para Rosa com a notícia de que Brayan estava em um refúgio para crianças migrantes. A avó conseguiu ligar para Brayan no abrigo. “Ele quase não falou comigo. Estava chorando, estava triste. Só me disse ‘o que eu fiz para merecer isso, vó?’ Eu disse que nada. ‘Mataram minha mãe, meu pai veio só para salvar minha vida e me separaram dele. Não é justo.’ Eu não disse mais nada, só que ia ficar tudo bem, que ia resolver tudo logo.”

Rosa começou a lutar pelo neto. O Escritório de Reassentamento de Refugiados dos EUA exigiu que ela se mudasse para um apartamento maior para receber Brayan. Também disse que ela deveria ter dinheiro disponível para comprar a passagem de avião do menino e possivelmente de um acompanhante de uma agência federal.

Ela pediu dinheiro emprestado para seu chefe e fez jornadas de quase 12 horas montando pisos de madeira e fazendo trabalhos de construção para reunir cerca de US$ 3 mil (cerca de R$ 11 mil). “Qualquer coisa para ter meu menino comigo. Ele sofreu muito”, me dizia nas conversas por telefone que tivemos durante o mês de julho, à noite, quando ela chegava do trabalho.

O retorno demorou porque tinham que garantir que um funcionário poderia dar atendimento terapêutico a ele depois que saísse do abrigo. Finalmente, no dia 20 de julho, Rosa recebeu a ligação que tanto aguardava. Era o assistente social dizendo que ela poderia comprar a passagem de avião do menino.

Um dia depois, Rosa estava no aeroporto para ver um menino que conheceu brevemente quando ele tinha três dias de vida, logo antes de ela ir para os Estados Unidos.

Nem Brayan nem Yair poderão voltar a ver seu pai por pelo menos cinco anos, devido à deportação de José. Os dois pediram asilo e podem passar meses e anos antes de saber qual será sua situação legal definitiva nos EUA.

