O sertanejo Mateus Liduário, da dupla Jorge & Mateus, vai ser pai pela segunda vez. Ele que já é pai do menino Dom, de três anos, com a médica Marcella Barra. Ontem, foi realizado o exame para descobrir o gênero do bebê. A previsão é que o segundo filho do casal nasça no final do ano.

