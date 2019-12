Celebridades Mateus Solano diz que “é só olhar o governo para ver que o brasileiro gosta de vilão”

8 de dezembro de 2019

Mateus Solano, Renata Sorrah, Ágatha Moreira e Alice Wegman falaram na sexta-feira (6), durante a Comic Con Experience, em São Paulo, sobre o fascínio que os malvados exercem no público. “É só olhar para o nosso governo que a gente vê que o brasileiro gosta de um vilão. E são muitos (governos). E não é de hoje”, disse Solano, logo no início da conversa, arrancando aplausos da plateia.

Para Renata Sorrah, que deu vida à inesquecível Nazaré Tedesco, em “Senhora do Destino” (Globo, 2004), os vilões fazem sucesso porque “os bonzinhos são chatérrimos”. Alice completou que são os malvados que levam conflito para as tramas, e que as histórias não teriam a mesma graça sem eles.

Para Mateus Solano, os vilões também representam os desejos mais profundos, as maldades que as pessoas não podem fazer na vida real, mas que adoram se deliciar vendo um personagem fazer na ficção.

Embora sejam adorados pelos telespectadores, os atores contaram que, vez ou outra, eles eram abordados por pessoas na rua mais agressivas que contestavam os papéis que eles exerciam na TV. Solano lembrou que quando Felix começava a pagar pelos seus erros em “Amor à Vida”, de 2013, um homem o interpelou pouco depois de uma gravação na rua, com muita raiva. “Ele falou: ‘Você está vendo, você está pagando por tudo que fez.’ Eu já estava gravando há muito tempo, aquilo me pegou muito forte. Eu fui para o camarim e chorei copiosamente”, disse.

Já Ágatha Moreira, que acaba de se despedir da Josiane de “A Dona do Pedaço”, disse que se surpreendeu com a recepção carinhosa do público. “Elas chegavam falando: ‘Você está muito má na novela, não pode fazer isso’. Mas depois me parabenizavam pelo trabalho, pediam fotos, eram carinhosas”, contou.

Renata Sorrah, no entanto, tem história pior. “Tinha uma babá que falou para a criança: ‘Cuidado que a Nazaré vai te pegar’. Eu fiquei arrasada com aquilo”, disse. Para ela, uma boa estratégia ao fazer uma vilã é colocar pitadas de humor. “O humor ajuda muito o personagem a não grudar em você, e aí você pode fazer tudo”, disse. Solano concorda. “Acho que o humor hoje é a grande ferramenta para falar de coisa séria”.

Para delírio do público presente, os dois atores lembraram bordões clássicos de seus personagens, como “Eu devo ter feito alisamento nos cachos de Maria Madalena”, dito por Felix, ou “O tempo só me favorece” e “gostosa”, frases entoadas por Nazaré.

Renata disse também que hoje é muito reconhecida pelos memes da internet. “Eu escuto: ‘Olha lá aquela mulher dos memes’. Gente, eu sou uma atriz de 50 anos de carreira e virei a mulher do meme”, afirmou ela, em tom de brincadeira.

Questionada sobre o fim de Josiane em “A Dona do Pedaço”, Ágatha Moreira disse que não mudaria nada no final da personagem. “Eu queria terminar a novela como ela começou, como uma vila”, disse.

Já Mateus Solano destacou que o sucesso de Felix com os telespectadores foi tão forte que as pessoas torceram pela redenção do personagem e para que ele ficasse com Nico (Thiago Fragoso). “Foi a partir desse amor do público por ele que tivemos o primeiro beijo gay de uma novela das nove da Globo. Não foi a Globo que quis inovar [com o beijo gay], foi uma luta.”

Por fim, os atores opinam que, embora as redes sociais permitam um contato maior dos telespectadores com os artistas, elas também guardam muitas maldades, nos haters (odiadores) e nos comentários em publicações e postagens. “Existe uma vilania na internet, que não é bacana. É cruel e covarde”, reforçou Sorrah.

