Matheus Henrique afirma não pensar na Europa e diz que o Grêmio tem “condições de brigar pelas competições até o final do ano”

*Por Bárbara Assmann

O Grêmio se reapresentou e voltou a treinar após a pequena pausa por conta da Copa América. Quem também voltou, depois a conquista do Torneio Internacional de Toulon pela seleção olímpica Sub-23, foi o volante Matheus Henrique. O jogador gremista destacou que está concentrado para o segundo semestre e que a equipe brigará por títulos: “A gente sabe que o próximo mês é importante e temos totais condições de brigar pelas competições até o final do ano.”

Assim como Everton, que está na seleção brasileira, a oportunidade que Matheus Henrique teve acabou atraindo olhares europeus. A torcida fica apreensiva, mas o volante garantiu que sua cabeça está no Tricolor. “Não penso nisso, até porque renovei meu contrato recentemente até 2022. Meu pensamento é somente no Grêmio”, disse o atleta.

O jogador também não poupou elogios a Everton: “Ele está arrebentando. Ficamos aqui na torcida por ele, e tenho certeza que no final do ano ele vai ter férias comemorando título pela seleção e pelo Grêmio.” Seleção essa na qual Matheus diz estar por conta de seu trabalho na equipe gaúcha. “Cheguei à seleção por causa do Grêmio. É continuar fazendo meu trabalho agora na volta para retornar”, finaliza.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

