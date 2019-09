O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, decretou situação de emergência no Estado, em decorrência dos incêndios florestais. A decisão foi tomada após o aumento no número de queimadas e pelas condições climáticas, que propiciam a propagação do fogo. Pelos próximos 20 dias, não há previsão de chuvas no Mato Grosso, conforme informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

