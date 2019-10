Na próxima segunda-feira, as escolas da rede pública estadual começarão a receber as matrículas para o ano que vem. Para os alunos com frequência a partir de 75%, a rematrícula continuará sendo feita automaticamente pela Secretaria da Educação. O processo é on-line, no site www.educacao.rs.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3288-4888.