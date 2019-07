Matrículas para EJA gratuito são prorrogadas em Porto Alegre

As inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) de ensino fundamental foram prorrogadas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed). Os interessados terão até esta quinta-feira (25), para efetuar o cadastro. Serão oferecidas 240 vagas nos turnos da tarde e da noite. O curso é disponibilizado através de parceria com a escola EJA Monteiro Lobato e é totalmente gratuito.

Para se inscreverem, os estudantes devem procurar o setor de atendimento ao público da Unidade de Gestão de Vagas da Smed (Rua dos Andradas, 680), aberto de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.

Início das Aulas

As aulas do segundo semestre começam no dia 8 de agosto. Para cursar a EJA ofertada, os alunos devem ter idade mínima de 15 anos e pelo menos até o 5º ano do ensino fundamental. Há turmas nos turnos da tarde, com aulas das 13h30 às 17h30, e no turno da noite, das 19h às 22h.

Documentos para inscrição

– histórico escolar ou atestado de escolaridade;

– original e cópia de RG e CPF do aluno (e do responsável, em caso de estudante menor de idade);

– certidão de nascimento (caso o número já conste no RG não é necessário);

– comprovante de residência;

– para maiores de 18 anos, título de eleitor;

– para homens, certificado de reservista;

– foto 3×4.

Deixe seu comentário: