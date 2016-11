Matthew McConaughey surpreende estudantes dando uma carona para eles

Um grupo de estudantes da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, teve uma surpresa e tanto.

O grupo caminhava tranquilamente quando foi abordado pelo ator hollywoodiano Matthew McConaughey a bordo de um carrinho de golfe. Ele faz parte de um projeto chamado “The Sure Walk”, que procura ajudar os alunos a voltarem para a casa sãos e salvos após as aulas do período da noite.

McConaughey se formou na mesma instituição em 1993. Com uma roupa laranja e sorrindo, ele apareceu ao lado dos jovens em uma foto postada nas redes sociais. “Longhorns [equipe de futebol americano] cuidam uns dos outros e é seguro dizer que Matthew McConaughey concorda”, disse a universidade em um post no Facebook.

