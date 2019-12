Magazine Maurício de Sousa anuncia remake de “A Princesa e o Robô”

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2019

Criador da Turma da Mônica deu spoiler na CCXP sobre desejo de seguir com produções para o cinema após sucesso de "Turma da Mônica Laços" Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Maurício de Sousa anunciou que o clássico “A Princesa e o Robô” (1983) deve ganhar uma nova roupagem muito em breve. Durante a CCXP 2019, o criador da Turma da Mônica afirmou que o título está entre os mais cotados para um novo longa. O anúncio acontece após o primeiro live-action da Maurício de Sousa Produções (MSP), o “Turma da Mônica Laços” (2019), bater mais de 1,5 milhões de espectadores e a arrecadação de R$ 22 milhões.

“A ‘Princesa e o Robô’ está sendo estudado para virar um desenho de longa-metragem, com uma técnica muito mais desenvolvida, para entreter em 3D e tudo mais. Tá todo mundo meio saudoso desse filme”, disse o quadrinista em painel realizado neste sábado (7), na São Paulo Expo, onde acontece a CCXP 2019.

A ressalva que o quadrinista fez é que o título, especificamente, ainda está em fase de negociações, mas garantiu que há diversas outras histórias cotadas para o cinema – mas não detalhou.

Outra novidade anunciada pela MSP foi a data de estreia de Turma da Mônica “Lições” para 10 de dezembro de 2020. A história será uma sequência do primeiro live-action da turminha do limoeiro. Assim como Laços, o novo longa, em graphic novels, foi escrito e desenhado pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.

Exposição MSP em Paris

O sucesso da exposição “História dos Quadrões”, que reproduz quadros icônicos com o protagonismo de personagens da “Turma da Mônica”, fez com que as réplicas das obras de arte rodassem os museus do mundo. Segundo Mauricio de Sousa, o próximo destino a cidade luz. “Os quadrões já estiveram nos maiores museus da Coreia, há o interesse do Japão, mas o mais importante é que nós acabamos de negociar a exposição dos quadrões em Paris”, anunciou Mauricio de Sousa.

