Mauricio de Souza explica choro assistindo ‘Laços’: “Sonho antigo”

Considerado o maior cartunista brasileiro do universo infanto juvenil, Mauricio de Sousa abriu o coração durante entrevista ao falar do primeiro live-action da Turma da Mônica, lançado na última semana nos cinemas de todo o país.

Após a pré-estreia, no dia 16 de junho, Mauricio brinca ao explicar vídeo viralizado nas redes sociais, no qual aparece emocionado ao ver o filme. “Tem foto minha chorando, mas não gostei muito porque eu choro muito feio (risos)”, e completa: “De qualquer maneira, não me contive porque ali era o resultado de um sonho muito antigo que eu tinha receio de que não acontecesse. Tinha certa dúvida se uma criança poderia interpretar os personagens, se poderia se fazer entender como personagem da Turma da Mônica, até que foram escolhidas essas quatro figurinhas maravilhosas”.

