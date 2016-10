Maurício Dziedricki anuncia apoio a Nelson Marchezan Jr. no segundo turno

O ex-candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PTB, Maurício Dziedricki, anunciou nesta sexta-feira (7) o apoio ao candidato do PSDB, Nelson Marchezan Jr., no segundo turno das eleições. O petebista ficou em quarto lugar na disputa pelo Paço Municipal e obteve 97.939 votos.

O anúncio foi feito na sede do PTB, em Porto Alegre. Atualmente, o PTB detém quatro secretarias na prefeitura administrada por José Fortunati, um departamento e uma estrutura de cargos comissionados.

Maurício leva junto do seu apoio os partidos PR, SD, PSC, PRP e PT do B, que formaram a sua coligação no primeiro turno das eleições.

