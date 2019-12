Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha Maurício Mocelin, superintendente do BRDE, diz que o Fórum “A Força do Turismo na Economia Gaúcha” possibilita boas expectativas de avaliação do setor

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Foto: Divulgação

Maurício Mocelin é superintendente do BRDE e participa na tarde da próxima segunda-feira (16) do Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha, evento da Rede Pampa que encabeça o Projeto RS Sustentável, já em sua 18ª edição, debatendo temas relevantes à sociedade e ao desenvolvimento regional.

Ele vê a iniciativa com bons olhos e diz que possibilita boas expectativas de avaliação do setor, que traz muitos benefícios à economia como um todo. “É uma indústria limpa, tem um espaço gigantesco para crescer, movimentando toda a cadeia, trazendo um giro para a economia. A gente entende que o setor tem potencial muito grande para ser explorado”.

O superintendente do BRDE menciona que além da região serrana, o Pampa gaúcho, o próprio Itaimbezinho ainda são pouco explorados, “sem falar no turismo de negócios, como o corporativo, muito importante para o Rio Grande do Sul”.

Segundo ele, o BRDE fomenta o segmento com diversas linhas de crédito com até 20 anos de carência. “Temos um leque de opções, com linhas externas em apoio à demanda do empresariado e com taxas acessíveis”, como reitera.

O evento que ganha palco na sede do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado), Auditório Romildo Bolzan, a partir das 14h, sob a mediação de Armando Burd. A parceria é com o BRDE, Badesul e Governo do Estado do RS.

A abertura oficial ficará por conta de Ruy Irigaray (Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS). Ao lado de Maurício Mocelin, participam como painelistas Jeanette Lontra (Diretora-presidente do Badesul), Gilson Machado Guimarães Neto (Presidente da EMBRATUR), Ciro Camargo (Gerente de Marketing da GOL) e Marcelo Borella (Diretor de Turismo da SEDETUR RS).

No encerramento, os participantes receberão certificados. Inscrições gratuitas pelo www.forumturismors.com.br. Confirmações pelo fone 3218.2502, com Vânia.

