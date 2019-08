Maurício Souza recebe troféu no Festival de Cinema de Gramado

O criador da Turma da Mônica foi homenageado da noite no Festival de Cinema de Gramado nesta quarta-feira (21). O Troféu Cidade de Gramado homenageia pessoas que têm ligação com a história do evento e contribuíram para sua trajetória. O cartunista Mauricio de Sousa subiu ao palco acompanhado dos atores que deram vida aos seus personagens no cinema, no filme “Turma da Mônica: Laços”, lançado neste ano.

“O fato de estar aqui recebendo homenagem pra mim é uma beleza, uma honra, mais uma medalha no peito. Isso mostra que a gente tá certo em alguma coisa”, disse o autor. “Estamos no caminho certo e vamos continuar nisso, ainda melhorar mais ainda a nossa chegada ao nosso leitor e telespectador”, comentou. “Temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo e na tecnologia para não ficarmos para trás”, completou Maurício.

No Festival de Cinema de Gramado do próximo sábado (24) serão premiados os melhores longas gaúchos, nacionais e estrangeiros, em todas as suas categorias, além dos curtas.

