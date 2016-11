Max Xangri-lá recebe visita de consultor da ONG Parceiros Voluntários de Porto Alegre

No dia 25 de novembro do corrente ano, a ong MAX Xangri-lá recebeu em sua sede no bairro Figueirinha, a visita de um consultor técnico da ong Parceiros Voluntários de Porto Alegre. A visita deu-se pela iniciativa da equipe Diretiva do MAX em participar de Cursos oferecidos, gratuitamente, pela Parceiros Voluntários. Através destas participações a ong MAX teve a oportunidade de se habilitar aos cursos para capacitações de sua equipe e ainda receber uma Consultoria, com visitas “in loco” totalmente gratuita.

Um dos vários cursos oferecidos pela Parceiros Voluntários está o Curso Educando para a Transparência, que tem como objetivo capacitar gestores de organizações sociais para a aplicação de Boas Práticas de Transparência e Prestação de Contas. Estas capacitações direcionadas aos dirigentes de ongs, associações, institutos, fundações e outros são de suma importância para aumentar a transparência, a ética e a confiança com todos os envolvidos em sua causa e também, asseguram a credibilidade junto aos patrocinadores, voluntariado e colaboradores.

A ong Parceiros Voluntários foi fundada em janeiro de 1997, por iniciativa do empresariado do Rio Grande do Sul, é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, apartidária e tem por Visão “Viver numa sociedade sustentável tendo por base pessoas éticas e participativas” e por Missão “Qualificar pessoas e instituições, por intermédio de Tecnologias Sociais e Voluntariado, visando comunidades pró-ativas e solidárias.

