Mayara Magri diz que deseja voltar à TV

Sua última novela foi “Escrava Isaura”, em 2004. De lá para cá, Mayara Magri tem se dedicado muito ao teatro. Principalmente, em São Paulo, onde mora. É inclusive ao seu endereço que ela atribui a falta de convites. “Acho que, por não morar no Rio, isso faz com que eu fique esquecida. Mas eu não sei muito procurar e, quando eles querem, conseguem achar alguém”, avalia ela, que está disponível para se mudar caso haja um trabalho na capital fluminense. “Se me chamarem, eu arrumo a mala e vou”.

E, se for necessário, ela até corta novamente os cabelos, como fez em “A Gata Comeu”. Mayara conta que levou um susto quando viu o resultado do corte, que acabou virando tendência. Mas que faria tudo de novo: “Na hora eu fiquei bem triste e nunca mais usei tão curto, mas faria de novo por um trabalho. Nem sempre o personagem tem o mesmo cabelo, gosta da mesma roupa, e a gente precisa estar disponível”.

Enquanto o convite para voltar à TV não aparece, Mayara vai curtindo outras oportunidades e, claro, o namoro com Flávio Galvão, com quem ela tem um relacionamento há cinco anos. Os dois vivem em São Paulo, mas preferem não dividir o mesmo teto. “Funciona bem assim porque cada um tem a sua vida. A gente se vê bastante, passamos o fim de semana juntos…”, comenta.

Aos 54 anos, Mayara Magri fala ainda sobre a escolha de não ter filhos. Segundo ela, os compromissos profissionais foram adiando a maternidade: “Comecei a trabalhar muito jovem e até por volta dos 30 anos foi muito intenso. O tempo foi passando, eu estava sem namorado e não aconteceu. Às vezes penso que podia ter dado um tempo para ser mãe, mas hoje em dia não faz mais parte dos meus planos”. (AG)

