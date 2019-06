Ausentes nas recentes manifestações em defesa do presidente Jair Bolsonaro, no fim de maio, os grupos Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre (MBL) convocaram para o domingo atos em todo o País em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O ministro é alvo de críticas depois de o site The Intercept Brasil publicar mensagens atribuídas a ele.

