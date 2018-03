MBW lança modelo X3 no estande da IESA, durante a Expodireto Cotrijal

A IESA fechou uma nova parceria na Expodireto Cotrijal que promete chamar a atenção no mercado automobilístico. O lançamento da BMW X3 foi realizada em todo o Brasil nesta terça-feira (06) e a feira não ficou de fora. O vice-presidente da BMW, Martin Fritz, esteve presente no estande da IESA para apresentar a novidade para clientes, sócios e diretores da IESA.

Com o lançamento nacional da BMW X3, a Expodireto foi o local escolhido para o lançamento devido ao potencial da feira no mercado, explica o diretor da IESA, Renato Nardi. De acordo com ele, o automóvel possui acabamento e interior alinhado ao que será as próximas linhas do modelo. O carro terá duas versões, uma que custará 309 mil reais e outra 397.950 mil reais. (Marysol Cooper/ O Sul)

Deixe seu comentário: