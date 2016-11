MC Gui Ã© atropelado, coloca pinos e ficarÃ¡ 6 semanas com perna imobilizada

O cantor MC Gui, de 18 anos, sofreu um acidente na noite de sexta-feira (25) em São Paulo, quando chegava a sua casa. Segundo a assessoria do cantor, ele foi atropelado por um casal em uma moto quando descia do seu carro em frente à residência e passou por uma cirurgia durante a madrugada, quando teve que colocar dois pinos no joelho.

A previsão é de que a recuperação do cantor demore no mínimo seis semanas, para verificar se o corpo não vai rejeitar os pinos colocados e também realizar sessões de fisioterapia, informou a assessoria de imprensa dele.

A agenda de shows deste fim de semana foi cancelada e os das próximas semanas ainda serão avaliados para verificar a possibilidade de MC Gui fazê-los sentado ou com muletas. (AG)

