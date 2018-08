O músico britânico Paul McCartney, 76 anos, deve lançar no dia 7 de setembro “Egypt Station”, décimo-quinto disco solo do ex-beatle desde 1970. Ele descreve o novo trabalho como uma espécie de “diário de bordo, no qual cada canção explora uma nova área”. Duas faixas já estão disponíveis (“Come On To Me” e “I Don’t Know”).

