McDonald’s abre as portas de suas cozinhas e realiza tour guiado aos clientes

O McDonald’s celebra mais uma edição do “Dia Internacional de Portas Abertas”, abrindo as portas das suas cozinhas para todos que desejarem visitar e descobrir sobre os hambúrgueres mais famosos do mundo. A ideia, de acordo com a empresa, é aumentar a transparência para os consumidores, falando sobre os mitos e lendas que circulam as redes sociais sobre a maneira que são feitos os hambúrgueres.

Só em 2019, o McDonald’s no Brasil recebeu mais de 1,5 milhão de pessoas que descobriram tudo o que sempre desejaram saber sobre a cozinha da empresa, além de entender alguns fatos e curiosidades que somente quem está do outro lado do balcão pode ver. No Rio Grande do Sul, mais de 30 mil gaúchos fizeram o tour guiado por um funcionário do McDonald’s.

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, com operações na América Latina e no Caribe, segue apostando em mostrar o dia a dia de seus restaurantes. O Dia Internacional de Portas Abertas acontece no período de celebração do Dia da Transparência. Desde 2014, o programa já recebeu mais de 10 milhões de pessoas no país. Portas Abertas é válido o ano todo em todos os restaurantes McDonald’s da América Latina e Caribe, onde opera a Arcos Dorados. Para mais informações, visite o site: www.arcosdorados.com.

