McDonald’s entregará canudos plásticos somente mediante solicitação do cliente

Em mais uma iniciativa em prol do meio ambiente, a Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, anuncia que entregará canudos de plástico aos clientes somente mediante solicitação. Essa prática será implementada primeiro no Brasil e, nos próximos meses, se estenderá aos demais países da América Latina e Caribe em que a franqueada opera.

“Como líderes de nosso segmento, estamos a todo o momento buscando maneiras de usar nossa escala para o bem da sociedade e do meio ambiente. Isso é parte dos novos objetivos globais Scale for Good do McDonald’s, e nos permite contribuir de maneira efetiva para a mudança de cultura e comportamento da cadeia de suprimentos e do público em geral, para que todos possam viver em um planeta melhor”, afirma Paulo Camargo, Presidente da divisão Brasil da Arcos Dorados.

A decisão de parar de entregar canudos de maneira proativa para os refrigerantes, chás e sucos dentro de todos os restaurantes do país apoia o compromisso do McDonald’s de melhorar de maneira contínua as suas embalagens. A empresa, inclusive, opera com metas globais para comprar 100% das embalagens para o consumidor oriundas de fontes renováveis, recicladas ou certificadas até 2025, para todos os seus restaurantes.

“O McDonald’s começou esse trabalho há alguns anos com a conscientização sobre a importância da coleta seletiva e reciclagem de resíduos realizada em nossos restaurantes. Agora, estamos empenhados no desenvolvimento de alternativas para a substituição dos canudos plásticos. Além disso, estamos buscando parcerias com governos e ONGs para ampliar a discussão pública e encontrarmos soluções em conjunto”, afirma Leonardo Lima, Diretor de Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dorados.

O McDonald’s já está testando diferentes soluções para o tema por meio de pilotos em vários de seus mercados em nível global, inclusive na América Latina. Recentemente, a companhia se aliou ao Starbucks e à Closed Loop Partners, investidores em bens de consumo sustentáveis, para lançar a NextGen Cup Consortium and Challenge. O objetivo é estimular desenvolvedores a criarem uma solução de longo prazo para substituir os copos atuais por modelos totalmente recicláveis, promovendo uma atitude mais amigável ao meio ambiente.

