McDonald’s faz a escalação mais importante do ano. O restaurante oficial da Copa do Mundo da FIFA 2018 levará crianças para a Rússia

Quem assiste aos jogos da Copa do Mundo da FIFA™ já sabe que além das seleções principais, uma turma muito especial entra em campo de mãos dadas com os craques: são as crianças selecionadas pelo McDonald’s para acompanhar todos os jogos do mundial. E aqui no Brasil a tradicional promoção, que neste ano ganhou o nome de ‘Prepara a Emoção’, já começou!

Para participar é muito simples – basta o representante legal da criança acessar o site www.mcdonalds.com.br/prepara, se cadastrar e concorrer. Dez crianças entre 6 e 10 anos (nascidas entre 15/07/2007 e 14/06/2012) serão sorteadas para viver uma emoção sem igual! Os ganhadores serão sorteados em meados de abril, por meio do resultado da Loteria Federal. A décima primeira criança será definida em ação divulgada posteriormente.

“Esse é um momento tão especial para nós quanto para as famílias, pois a expectativa é grande também do nosso lado. Escolhemos fazer esse tipo de patrocínio justamente porque nos permite dar aos clientes uma experiência única, exclusiva e que certamente será memorável. É algo que não pode ser comprado”, afirma Roberto Gnypek, Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s Brasil.

Patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA™ Rússia 2018, o McDonald’s é responsável pela ‘escalação’ das crianças desde a Copa do Japão e Coreia, realizada em 2002. De lá para cá, milhares de garotas e garotos já viveram essa experiência. Somente no último mundial, foram selecionadas mais de 1.200 crianças brasileiras, uma vez que o torneio aconteceu aqui no Brasil. Neste ano serão onze selecionados, que irão para a Rússia com um acompanhante e todas as despesas pagas para entrar em campo no segundo jogo do Brasil – contra a Costa Rica, no dia 22 de junho, em São Petersburgo.

Momentos inesquecíveis

A presença das crianças selecionadas pelo McDonald’s em todo o mundo já rendeu momentos inesquecíveis – não somente para as crianças, como também para suas famílias e todos que assistiram às partidas. Uma cena que se transformou na imagem da Copa do Mundo da FIFA™ 2014 foi a gentileza do meia australiano Mark Bresciano com o pequeno Alan Beaumont, ao amarrar a chuteira do garoto após perceber que o cadarço estava solto. A foto do cuiabano, então com oito anos e apoiado em muletas com o jogador aos seus pés, foi compartilhada no mundo inteiro e é lembrada até hoje como um dos momentos mais importantes da história do mundial.

O gaúcho Getúlio Felipe da Silva, que tinha nove anos em 2014, também emocionou ao entrar em campo de mãos dadas com o goleiro alemão Manuel Neuer. Diagnosticado com paralisia cerebral ao nascer, o garoto encontrou no futebol a terapia ideal para superar a doença. Ele chegou, inclusive, a fazer um teste para ser goleiro e foi à Alemanha para reencontrar o atleta alemão.

“Poxa, vai que a sorte bate na nossa porta? O ‘não’ nós já temos”, foi o que Getúlio falou ao seu pai quando teve conhecimento do programa do McDonald’s. Atualmente, o menino tem 13 anos, é comunicador de rádio, palestrante, cantor, praticante de remo e se anima ao recordar da escalação de 2014: “Faz parte de mim essa história. Parece que minha vida começou ali. Não tenho palavras para agradecer a organização”. Segundo o gaúcho, aquilo foi a realização de um sonho e uma abertura de portas na vida dele. “Aconselho a gurizada a se inscrever, acreditar e não ficar pensando que não é capaz. Sem o sonho nós não somos nada”, incentiva.

“Essa promoção é uma das ações que mais traduz a alma do McDonald’s, pois é extremamente democrática, assim como a marca. Nunca estabelecemos critérios excludentes, pelo contrário, são regras que abraçam qualquer um que queira participar, dentro da faixa etária estabelecida pela FIFA”, afirma Gnypek.

As inscrições estarão disponíveis até o dia 16 de abril, e devem ser realizadas pelo responsável legal da criança que participará do sorteio. O regulamento também está disponível no site www.mcdonalds.com.br/prepara.

Neymar Jr. e o filho Davi Lucca são as estrelas da campanha

Para marcar o início da promoção ‘Prepara a Emoção’, o McDonald’s colocará no ar uma nova campanha criada pela agência DPZ&T, com o craque Neymar Jr. e seu filho, Davi Lucca. No vídeo, que se passa no vestiário de um estádio de futebol, o atleta revela um pouco da cumplicidade com o filho, e que ele poderá contar sempre com o pai. O filme encerra com o sonho que muitos pequenos têm em entrar em campo ao lado dos craques da Seleção, e algo que somente o McDonald’s pode propiciar.

O McDonald’s anunciou no final do ano passado o craque Neymar Jr. como seu embaixador para as ações da marca vinculadas ao evento. O jogador, que é fã declarado dos sanduíches da rede, irá realizar uma série de ativações exclusivas para proporcionar experiências únicas aos milhões de clientes da rede. O craque também participou do filme lançado pela marca no último dia 7, o Prepara, que marcou o início do calendário McDonald’s para a Copa do Mundo da FIFA™.

“Neymar Jr. e McDonald’s compartilham de valores relacionados a sucesso, vitórias, família, liderança, alegria e ousadia. Contou também o fato de ele ser consumidor da marca e ter total sinergia com o que vamos desenvolver para o mundial”, finaliza Gnypek.

