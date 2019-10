O McDonald’s inaugurou nesta sexta (18) sua milésima loja brasileira em um endereço incomum: um casarão na avenida Paulista, em São Paulo, na altura do número 1.811, que, entre outros negócios, já sediou agências do BankBoston e Itaú. É a nona loja do McDonald’s na avenida. Chamado de Méqui 1000, o restaurante funciona 24 horas.